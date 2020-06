Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA Retail va fermer 11 sites en région parisienne Reuters • 30/06/2020 à 13:26









30 juin (Reuters) - PSA PEUP.PA a annoncé mardi dans un communiqué que: * PSA RETAIL PRÉVOIT LE REDÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS EN RÉGION PARISIENNE SUR SES 25 SITES EN PÉRIPHÉRIE DE PARIS ET LA FERMETURE PROGRESSIVE DE 11 SITES * LA DÉCISION EST PRISE EN RAISON D'UN MARCHÉ AUTOMOBILE PARISIEN QUI SE CONTRACTE, ASSOCIÉ À DES COÛTS IMMOBILIERS ÉLEVÉS * CE PROJET N'AURA AUCUN IMPACT SUR L'EMPLOI * LES SALARIÉS CONCERNÉS PAR CES FERMETURES DE SITES SERONT RÉAFFECTÉS SUR DES SITES PSA RETAIL Le communiqué: https://bit.ly/2VwM7wM Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.33%