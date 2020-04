Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA reporte son assemblée générale au 25 juin Reuters • 02/04/2020 à 09:28









PARIS, 2 avril (Reuters) - Peugeot SA PEUP.PA : * ANNONCE LE REPORT DU 14 MAI AU 25 JUIN DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SES ACTIONNAIRES EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS * PRÉCISERA ULTÉRIEUREMENT LES MODALITÉS DE CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU PAIEMENT DU DIVIDENDE Le communiqué de PSA: https://www.businesswire.com/news/home/20200402005268/fr/ Sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

