PSA présente des mesures pour redémarrer les usines, des syndicats contre

PARIS, 27 mars (Reuters) - PSA PEUP.PA a présenté vendredi à ses syndicats des mesures sanitaires renforcées pour permettre une reprise progressive de la production de ses usines en Europe, suspendue à cause du coronavirus, à commencer par deux sites français dont les organisations syndicales jugent une réouverture prématurée. "Le groupe a défini un protocole sanitaire de renforcement des gestes barrières avec l'appui des équipes médicales", a expliqué le constructeur dans un communiqué. "L'entreprise s'engage à lancer des audits pour s'assurer de la parfaite mise en oeuvre de ces protocoles de sécurité renforcés sur le terrain." PSA, qui a suspendu jusqu'au 27 mars la production de toutes ses usines en Europe, n'a pas donné de date de reprise de l'activité dans son communiqué. Mais sur les sites de Valenciennes et Douvrin, dans le Nord, un redémarrage progressif sur la base du volontariat a été évoqué dès le début avril. "Le protocole présenté est assez robuste mais le moment n'est pas encore venu. Nous jugeons une reprise du travail prématurée, au moins tant que le pic de l'épidémie ne sera pas derrière nous", a dit à Reuters Sébastien Leroy, responsable CFTC sur le site de boîtes de vitesse de Valenciennes. (Gilles Guillaume, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -3.53%