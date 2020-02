Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-Nouveau record de marge en 2019, les SUV et Opel éclipsent la Chine Reuters • 26/02/2020 à 07:58









RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine), 26 février (Reuters) - PSA PEUP.PA a fait état mercredi de nouveaux résultats annuels records, le succès des très rentables SUV du groupe et le redressement spectaculaire de sa division Opel Vauxhall éclipsant ses échecs sur le marché chinois. Le constructeur automobile a dégagé une marge opérationnelle courante de 8,5% l'an dernier, en hausse de près d'un point, et un bénéfice net, part du groupe, de 3,201 milliards d'euros (+13,2%), tous deux des plus hauts historiques. Le succès du Citroën C5 Aircross, cousin du best-seller Peugeot 3008, a contribué à faire progresser de 4,3% le mix produit et de 1,2% la composante prix dans le chiffre d'affaires. Mais fidèle à sa stratégie, le président du directoire Carlos Tavares ne s'est pas départi de la discipline financière qu'il a imposée au groupe depuis son arrivée. Le point mort de PSA - le niveau des ventes requis pour être rentable - a ainsi à nouveau été abaissé à 1,8 million de véhicules, contre deux millions en 2018, afin de faire face à tous les scénarios de marché. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.23%