PSA et Punch Powertrain étendent leur partenariat dans l'électrification

2 juin (Reuters) - Le groupe PSA PEUP.PA annonce mardi dans un communiqué: * GROUPE PSA ET PUNCH POWERTRAIN ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS L'ÉLECTRIFICATION * LES DEUX GROUPES CRÉENT UNE NOUVELLE CO-ENTREPRISE POUR CONCEVOIR, FABRIQUER ET FOURNIR DES COMPOSANTS ET SOUS-SYSTÈMES DE POINTE POUR LA FUTURE GÉNÉRATION DE TRANSMISSION ÉLECTRIFIÉE-COMMUNIQUÉ * PUNCH POWERTRAIN DÉTIENT LE CONTRÔLE MAJORITAIRE (61%/39%) DANS LA NOUVELLE COENTREPRISE, QUI CONCEVRA, FABRIQUERA ET FOURNIRA LA TRANSMISSION DT 2 DE PUNCH POWERTRAIN POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULES HYBRIDES ÉLECTRIQUES LÉGERS Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.28%