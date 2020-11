Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et Fiat réuniront leurs actionnaires respectifs le 4 janvier pour approuver leur fusion Reuters • 18/11/2020 à 18:25









PARIS, 18 novembre (Reuters) - Les groupes automobiles PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI ont annoncé mercredi qu'ils réuniraient le 4 janvier prochain leurs actionnaires respectifs en assemblées générales pour approuver leur projet de fusion. Leur mariage doit donner naissance à Stellantis, quatrième groupe automobile mondial en volume de ventes. L'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires de chacun des deux groupes seront rendus publics le 23 novembre, ajoutent les deux partenaires dans un communiqué. (Henri-Pierre André Édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.41% PEUGEOT Euronext Paris +0.74%