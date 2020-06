Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et Fiat réaffirment l'objectif de boucler leur fusion début 2021 Reuters • 17/06/2020 à 16:28









PARIS, 17 juin (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA FCHA.MI ) ont réaffirmé mercredi leur objectif de conclure leur rapprochement d'ici la fin du premier trimestre 2021, en dépit de l'ouverture d'une enquête approfondie de la Commission européenne sur leur projet de fusion. PSA et FCA "continueront de coopérer avec la CE pour répondre à ses questions dans le même esprit constructif qui a défini le projet de fusion depuis le début", précisent les deux constructeurs dans un communiqué commun. "Nous détaillerons à la CE - et aux autres régulateurs - les avantages substantiels de la fusion pour nos clients, l'industrie européenne et chacune des deux entreprises", ajoutent-ils. Notant que le projet a déjà été autorisé dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Russie, les deux groupes "réaffirment l'objectif commun de conclure leur rapprochement d'ici la fin du premier trimestre 2021". (Gilles Guillaume, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -1.01% PEUGEOT Euronext Paris -0.51%