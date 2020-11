Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et Fiat Chrysler dévoilent le logo de Stellantis Reuters • 09/11/2020 à 16:29









PSA ET FIAT CHRYSLER DÉVOILENT LE LOGO DE STELLANTIS PARIS (Reuters) - PSA et Fiat Chrysler Automobiles ont dévoilé lundi le logo de la future entité issue de leur fusion, Stellantis, dans lequel les deux constructeurs voient un symbole de leur "riche héritage" et "la force du portefeuille de 14 marques automobiles historiques". Ce logo est composé de l'inscription Stellantis en lettres capitale blanches, sur un fond bleu roi. La lettre A, privée de barre horizontale, est entourée d'un nuage de points blancs, plus petits à mesure qu'ils s'éloignent du centre. Il est visible sur une vidéo diffusée sur YouTube. "La présentation du logo est une nouvelle étape vers la mise en oeuvre du projet de fusion, qui devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de 2021", déclarent PSA et Fiat Chrysler, qui comptent ainsi donner naissance au quatrième groupe automobile mondial. (Rédaction de Paris)

