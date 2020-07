Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et FCA disent être focalisés sur leur redressement et coopérer pleinement à la réussite de leur fusion Reuters • 03/07/2020 à 16:52









3 juillet (Reuters) - * LES ÉQUIPES DE PSA ET FCA COOPÈRENT EFFICACEMENT À L'ACHÈVEMENT DE LEUR FUSION-PORTE-PAROLE * PSA ET FCA SONT FOCALISÉS SUR LEUR REDRESSEMENT POUR ÊTRE DANS LA MEILLEURE SITUATION FINANCIÈRE POSSIBLE AU MOMENT DE LEUR FUSION-PORTE-PAROLE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +6.03% PEUGEOT Euronext Paris -2.29%