Prysmian signe un contrat de 5,5 milliards d'euros avec Molex dans le cadre de son offensive sur le marché des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction du marché boursier et des commentaires des analystes au point 2; détails aux points 6 et 7)

Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI a signé un accord à long terme d'une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards d'euros (6,4 milliards de dollars) avec Molex, une entreprise d'électronique détenue par le groupe américain Koch, pour la fourniture de câbles à fibre optique destinés aux centres de données.

* Cet accord, d'une durée maximale de 10 ans, comprend un paiement initial de 550 millions d'euros, a indiqué Prysmian dans un communiqué.

* L'action Prysmian a progressé de plus de 2%, les analystes estimant que cet accord apportait davantage de certitude quant aux perspectives de marges bénéficiaires.

* Le directeur général, Massimo Battaini, a qualifié cet investissement et ces accords de “moment décisif” pour l’activité Digital Solutions de Prysmian.

* L'entreprise investira 1,25 milliard d'euros d'ici 2031 pour développer la production de câbles optiques et de fibres, doublant ainsi sa capacité de production aux États-Unis, où elle est l'un des trois seuls producteurs locaux du secteur.

* Cet investissement permettra de créer 1 000 nouveaux emplois à l’échelle mondiale, dont 600 aux États-Unis.

* Prysmian a déclaré que ces investissements soutiendraient sa volonté de se positionner comme un “guichet unique” pour les centres de données.

* Déjà fournisseur d’une large gamme de câbles nécessaires aux centres de données – des câbles d’alimentation aux câbles sous-marins longue distance –, Prysmian fournira, dans le cadre de cet accord, des câbles à fibre optique destinés à être utilisés à l’intérieur des centres de données.

* Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une série plus large d’accords conclus avec des hyperscalers et des fournisseurs d’infrastructures de centres de données, misant sur la demande générée par l’intelligence artificielle.

* Ces contrats devraient générer jusqu’à 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel à partir de 2031, pour un supplément cumulé de 10 milliards d’euros en 2035 par rapport à 2025, a indiqué Prysmian .