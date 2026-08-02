Prysmian serait en négociations avancées en vue d'acquérir Atkore, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'entreprise italienne Prysmian PRY.MI serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de matériel électrique Atkore ATKR.N , a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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