Prysmian serait en négociations avancées en vue d'acquérir Atkore, selon Bloomberg News

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L'entreprise italienne Prysmian PRY.MI serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de matériel électrique Atkore ATKR.N , a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.