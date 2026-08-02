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Prysmian serait en négociations avancées en vue d'acquérir Atkore, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/08/2026 à 21:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise italienne Prysmian PRY.MI serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de matériel électrique Atkore ATKR.N , a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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