Prysmian entouré après ses trimestriels

(Zonebourse.com) - Prysmian signe la plus forte hausse de l'indice FTSE MIB de la Bourse de Milan ( 3,38%, à 128,55 euros) après avoir dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier trimestre 2025.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste italien des câbles et des systèmes de câblage a généré des revenus de 5,218 milliards d'euros, en hausse de 9,37%, tandis que l'Ebitda ajusté a bondi de 14%, à 601 millions d'euros, malgré un impact de 36 millions d'euros lié aux taux de change.

Enfin, la marge globale, à prix des métaux standard, s'est élevée à 14,2%, en amélioration de 1,1 point de pourcentage.

Les analystes d'UBS se montre particulièrement difficiles malgré cette bonne publication. Ils relèvent que le niveau de l'Ebitda est 2% inférieur au consensus.

Autre point négatif pour eux, les marges dans le segment Electrification sont décevantes à 8,7%, contre une prévision à 9,3%. Ils notent toutefois que les revenus dépassent de 2% les attentes. Ils apprécient également la confirmation des objectifs : un Ebitda ajusté entre 2,625 et 2,775 milliards d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros.

Chez Jefferies, les analystes estiment que les investisseurs devraient être rassurés par la confiance affichée sur les perspectives de l'activité Transmission après un démarrage lent. La banque d'investissement américain apprécient également le fait que l'Ebitda est 50 millions d'euros au-dessus du budget. La recommandation de Jefferies est à acheter, avec une cible de cours de 117 euros.

Les analystes d'UBS sont un petit peu plus optimistes et tablent sur 135 euros, avec un avis également à acheter.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.