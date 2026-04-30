 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prysmian entouré après ses trimestriels
information fournie par AOF 30/04/2026 à 16:10

(Zonebourse.com) - Prysmian signe la plus forte hausse de l'indice FTSE MIB de la Bourse de Milan ( 3,38%, à 128,55 euros) après avoir dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier trimestre 2025.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste italien des câbles et des systèmes de câblage a généré des revenus de 5,218 milliards d'euros, en hausse de 9,37%, tandis que l'Ebitda ajusté a bondi de 14%, à 601 millions d'euros, malgré un impact de 36 millions d'euros lié aux taux de change.

Enfin, la marge globale, à prix des métaux standard, s'est élevée à 14,2%, en amélioration de 1,1 point de pourcentage.

Les analystes d'UBS se montre particulièrement difficiles malgré cette bonne publication. Ils relèvent que le niveau de l'Ebitda est 2% inférieur au consensus.

Autre point négatif pour eux, les marges dans le segment Electrification sont décevantes à 8,7%, contre une prévision à 9,3%. Ils notent toutefois que les revenus dépassent de 2% les attentes. Ils apprécient également la confirmation des objectifs : un Ebitda ajusté entre 2,625 et 2,775 milliards d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros.

Chez Jefferies, les analystes estiment que les investisseurs devraient être rassurés par la confiance affichée sur les perspectives de l'activité Transmission après un démarrage lent. La banque d'investissement américain apprécient également le fait que l'Ebitda est 50 millions d'euros au-dessus du budget. La recommandation de Jefferies est à acheter, avec une cible de cours de 117 euros.

Les analystes d'UBS sont un petit peu plus optimistes et tablent sur 135 euros, avec un avis également à acheter.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

PRYSMIAN
127,950 EUR MIL +2,90%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 16:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank