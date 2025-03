Prysmian: bien orienté sur un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - Prysmian gagne 1% et surperforme ainsi la tendance légèrement négative à Milan, aidé par un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 70 euros sur le titre du fabricant italien de câbles.



'L'action Prysmian s'est dévalorisée, créant un point d'entrée attrayant avant la journée investisseurs (CMD) de mars, avec de solides perspectives de croissance et une direction bien considérée', met en avant le broker.





