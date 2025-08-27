 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Prudential: UBS reste à l'achat après les résultats
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 10:41

(Zonebourse.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 1 200 pence après l'annonce des résultats du 1er semestre.

Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20% du groupe britannique de services financiers.

'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' indique UBS.

Valeurs associées

PRUDENTIAL
967,000 GBX LSE -0,78%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

