Prudential: UBS reste à l'achat après les résultats information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 10:41









(Zonebourse.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 1 200 pence après l'annonce des résultats du 1er semestre.



Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20% du groupe britannique de services financiers.



'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' indique UBS.





Valeurs associées PRUDENTIAL 967,000 GBX LSE -0,78%