Prudential: UBS ajuste son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 18:06
'7,4 milliards de dollars (> 20 % de la capitalisation boursière) seront reversés aux actionnaires sur la période 2026-2028, avec un TCAC des bénéfices d'environ 10 %. Le rendement du capital est soutenu par les flux de trésorerie disponibles, l'OFSG et la solvabilité' indique UBS.
'La politique de gestion du capital laisse entrevoir une hausse du rendement pour les actionnaires à court terme. Les résultats d'OFSG ont dépassé les attentes, ce qui conforte la confiance dans l'atteinte de l'objectif de plus de 4,4 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027' rajoute le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|965,900 GBX
|LSE
|+0,82%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 18:06:00.
0 commentaire
