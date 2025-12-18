Prudential place des unités clés sous la supervision du directeur général Sullivan dans le cadre d'un remaniement de l'équipe dirigeante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Pritam Biswas et Saeed Azhar

Prudential Financial PRU.N a placé les responsables de certaines unités clés sous la supervision directe du directeur général Andrew Sullivan et a nommé Phil Waldeck, un vétéran de la société, à la tête de ses activités américaines, dans le cadre de l'une des plus importantes restructurations de la société de services financiers diversifiés.

Cette restructuration s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour renforcer ses différentes activités et intervient environ six mois après la fusion de ses unités de titres à revenu fixe et de crédit privé par son bras de gestion d'investissements , pour former une plateforme de près de 1 000 milliards de dollars.

Les responsables des activités américaines de Prudential, des marchés émergents, du groupe japonais et de la société de gestion d'actifs PGIM seront placés sous la supervision d'Andrew Sullivan, qui a été nommé directeur général en décembre 2024.

"L'ancien modèle multigestionnaire de PGIM entraîne des coûts opérationnels plus élevés. La simplification de l'activité vise à réduire les coûts afin de stimuler sa marge d'exploitation", a déclaré Maoyuan Chen, analyste actions chez Morningstar Research.

"Prudential vise une marge d'exploitation comprise entre 25 et 30 % pour l'activité PGIM, et la marge d'exploitation ajustée de PGIM est restée inférieure à son objectif au cours des cinq derniers trimestres."

En octobre, Prudential avait nommé Brad Hearn, un vétéran du secteur, au poste de directeur général de ses activités au Japon.

Waldeck, qui prendra ses fonctions le 2 février, dirige l'unité des solutions quantitatives et multi-actifs de PGIM depuis 2021. Il a également occupé des fonctions de premier plan dans l'ensemble des divisions de la société.

"Son expérience dans les activités de Prudential, associée à sa capacité à produire des résultats significatifs, sera essentielle pour continuer à créer un élan dans nos activités américaines", a déclaré Andrew Sullivan dans un communiqué.

Prudential a indiqué que dans le cadre de la restructuration, Caroline Feeney, responsable mondiale de la retraite et de l'assurance, quittera l'entreprise.

Les actions de la société sont en légère baisse cette année, sous-performant l'indice S&P 500 .SPX , qui a progressé d'environ 15 %.