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Prudential Financial en hausse grâce aux bons résultats de PGIM, qui ont dopé son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions de Prudential Financial PRU.N progressent de 2,8% à 126,36 dollars en début de séance

** L'assureur a publié mardi en fin de journée un bénéfice par action opérationnel ajusté après impôts de 4,08 dollars au deuxième trimestre, contre 3,58 dollars il y a un an

** PGIM, la branche de gestion d'actifs internationale de PRU, a annoncé un résultat d'exploitation ajusté de 294 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 229 millions de dollars l'année dernière

** Les résultats globaux ont bénéficié d’une bonne maîtrise des dépenses, d’un taux de mortalité favorable ainsi que de marges internationales élevées – J.P. Morgan

** Sur 20 analystes, 16 recommandent de “conserver” le titre et quatre de “vendre”; leur objectif de cours médian s'établit à 109 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 12,1% depuis le début de l'année

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