Prudence ou prise de risque ? Les gérants d’actifs pas d’accord sur la stratégie à adopter…

Dans ce contexte de marché particulièrement difficile, les avis sont très partagés parmi les gérants. On trouve des mouvements de dynamisation comme de sécurisation.

Un environnement compliqué

Hausse des taux, discours agressifs des banquiers centraux, inflation, regain des tensions russo-ukrainiennes… La rentrée ne fut pas de tout repos pour les investisseurs.

Ainsi les actions européennes comme américaines baissent de -6.5% en septembre. Un investissement en actions US est tout de même moins douloureux pour un investisseur européen du fait de la nouvelle dégringolade de l'Euro face au dollar.

Le bain de sang a été encore plus fort sur l'obligataire qui n'aime pas vraiment le ton des banquiers centraux. Ainsi, les rendements du Bund allemand, de l'OAT à 10 ans française mais aussi des treasuries américains augmentent d'environ +0,6%.

Des fonds favorables à une augmentation du risque actions…

L'exposition a été renforcée dans la baisse pour Tailor Allocation Défensive. Elle passe de 17.5% à 20%. Par ailleurs, le fonds commence à augmenter sa duration à la faveur de points d'entrée jugés intéressants. Renforcement dans la baisse également pour OFI RS MultiTrack qui passe de 55% à 58% d'exposition actions, pour Sycomore Next Generation qui passe de 18% à 20%, mais aussi pour Sextant Grand Large (Amiral Gestion) qui passe de 26% à 32%.

Le mouvement le plus fort est sur J.P. Morgan Global Macro Opportunities qui est passé de -15%... à +25% d'exposition actions ! Attention, la gestion précise que ce mouvement est tactique et ne remet pas en cause une vue défensive.

… mais de nombreux gérants ne profitent pas de la baisse des marchés pour s'exposer davantage

Sur la partie long short, on assiste à une relative stabilité chez Eleva Absolute Return Europe qui reste proche de 18% net, comme sur Sycomore Long Short Opportunities proche de 42%. A l'inverse, BDL Rempart abaisse un peu plus son exposition pourtant déjà faible. Elle passe de 19% à 11%.

Toujours coté baisse, Echiquier Allocation Flexible n'y va pas de main morte. Le gérant abaisse de 20% l'exposition actions passant de 35% à 15%. L'exposition nette sur l'Europe et les Etats-Unis est proche de 0% ; les expositions restantes se concentrent désormais principalement sur l'Asie. En parallèle, la duration a été fortement réduite pour revenir à 0 sur le fonds.

Abaissement également chez Carmignac qui passe de 15% d'exposition actions, niveau qui était déjà prudent, à 5% dans Carmignac Patrimoine comme sur Carmignac Emerging Patrimoine.

Idem, sur Sanso Convictions ESG dont l'exposition actions a baissé durant le mois de septembre en passant de 35% à 30%. Cette réduction tactique a été réalisée par la mise en place d'une couverture sur les actions de la zone euro. Malgré un niveau de valorisation attractif, cette classe d'actifs offre actuellement une faible visibilité du fait d'une inflation forte ne montrant pas de signe de retournement selon la gestion.

Réduction de même ampleur sur Tikehau International Cross Assets dont l'exposition actions passe de 23% à 17%. A l'inverse, l'exposition aux obligations d'entreprise passe de 10% à 15%. La gestion trouve plus de valeur sur ce segment. Enfin, Invest Latitude Equilibre abaisse également la partie actions de 34% à 21% en corrélation avec la vue récessionniste de la société de gestion (Amplegest).