Prudence face à la réforme fiscale souhaitée par Donald Trump

En ce qui concerne les sociétés, le secteur du luxe s'est retrouvé dans le bas du palmarès, pénalisées par les résultats annuels de Chanel. En 2024, son bénéfice net a reculé de 28,2 % et son chiffre d'affaires de 4,3 % en comparable, en raison de conditions macro-économiques difficiles.

Au niveau de la macro-économie, l'agenda du jour était peu chargé. Les investisseurs se sont contentés de l'inflation britannique et des stocks hebdomadaires de pétrole américains. Au Royaume-Uni, l'inflation a progressé de 3,5 % en rythme annuel le mois dernier, contre une prévision à +3,3 %. En rythme mensuel, la croissance s'est élevée à 1,2 %, soit 0,1 point de plus que prévu. Outre-Atlantique, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,328 million de barils la semaine dernière, contre une hausse de 3,454 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en retrait de 0,9 million de barils.

Les intervenants sont également restés attentifs à l'évolution de la situation géopolitique. Selon des informations du gouvernement américain citées par CNN, Israël se préparerait à attaquer des sites nucléaires iraniens. Ensuite, certains comme Gregg Carlstrom, correspondant de The Economist au Moyen-Orient, soulignait via X que cette information ressemblait à une fuite destinée à faire pression sur les Iraniens.

Face à ces inquiétudes, le rendement de l'obligation à 10 ans des États-Unis s'est tendu, touchant dans l'après-midi les 4,548 %, au plus haut depuis deux jours, après la dégradation de la note de crédit américaine.

De son côté, le bitcoin a touché un nouveau plus haut historique en séance à 109 472 dollars.

