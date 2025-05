Prudence en vue sur les marchés européens ; hausse de l'inflation britannique

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en léger repli en écho à Wall Street qui a terminé en baisse hier. Avant l'ouverture des Bourses, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation britannique qui a accéléré plus que prévu en avril. La séance s'annonce particulièrement calme sur le plan des statistiques. Au volet géopolitique, Israël se prépare à frapper des sites nucléaires en Iran. En conséquence, le Brent de la Mer du Nord et le WTI américain sont en hausse d'un peu plus de 1% ce mercredi matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Compagnie des Alpes

Au premier semestre de son exercice 2024-2025, Compagnie des Alpes a généré un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros, en progression de 11,6 %, ou de 7,9 % à périmètre comparable. L’activité a progressé dans toutes les divisions du groupe avec une hausse de 5,5 % pour les domaines skiables et activité outdoor, une croissance de 6,1 % pour la distribution et Hospitality et enfin un bond de 32,8 % pour les Parcs de loisirs.

Eurazeo

Eurazeo annonce l'ouverture d'une nouvelle adresse au cœur de Milan, après l'ouverture d'un premier bureau dans cette même ville italienne en 2021. "Ce nouveau bureau témoigne de l'engagement croissant d'Eurazeo sur le marché italien et constitue un hub stratégique pour les activités de Dette Privée, Buyout, Venture & Growth, et Real Estate & Infrastructure, ainsi que pour l'équipe Relations Investisseurs", précise un communiqué de presse.

Kering

Kering a réalisé une émission obligataire en une tranche pour un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans, assortie d'un coupon de 3,625%. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et concourt à l'accroissement de sa flexibilité financière. L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit de Kering.

Vinci

Au mois d’avril, le trafic sur les autoroutes gérées par Vinci a progressé de 3,9 %, portant le total depuis le début de l’année à 2,6 %. Dans le détail, les véhicules légers ont connu une hausse de 4,8 % le mois dernier et de 2,9 % sur les quatre premiers mois de l’année. Pour les poids lourds, ces données sont respectivement à -1,1 % et + 0,9 %. L’activité pour les véhicules légers a été soutenue par le positionnement du week-end de Pâques.

Les chiffres macroéconomiques

En avril, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a progressé de 3,5% contre 2,6% en mars. Elle était attendue à 3,3%. Elle ressort à 1,2% en rythme mensuel contre 1,1% attendu et 0,3% en mars. L'inflation core ressort à 3,8% sur un an contre 3,6% attendu e1,4% sur un mois contre 1,2% attendu.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,54% à 1,1347 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé sur une note positive. Au cours de cette séance, dépourvue de catalyseurs majeurs, les investisseurs ont pris connaissance de la confiance des consommateurs de la zone euro qui s'est améliorée plus que prévu sur un mois en mai. Côté valeurs, le secteur des télécoms, Orange en tête, a été bien orienté à la faveur de la spéculation entourant une potentielle vente de SFR. Le CAC 40, en hausse de 0,75%, a facilement dépassé le cap des 7900 points (7942,42). L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5449 points. Le Dax allemand a atteint un plus haut absolu.

Hier à Wall Street

aLes marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de hausse des taux longs. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a grimpé à 4,481%. Côté valeurs, le détaillant d'articles de bricolage Home Depot a terminé en territoire négatif après la publication de résultats mitigés au premier trimestre. Nvidia a également cédé du terrain avant de dévoiler ses trimestriels la semaine prochaine. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 42 677,24 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,38% à 19142 points.