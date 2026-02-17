Prudence en vue en Europe, sommets stratégiques à Genève

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce mardi, face à un contexte de tensions géopolitiques. Genève est aujourd'hui le centre de la diplomatie mondiale : les États-Unis négocient avec l'Iran sur le dossier nucléaire. De plus, Washington supervise parallèlement des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ce double enjeu géopolitique fait peser une incertitude majeure sur les cours du pétrole. Ce soir, les investisseurs et analystes réagiront aux résultats annuels d'InterContinental Hotels Group, Carrefour , M6 ou encore Emeis. Le CAC 40 devrait perdre 0,31%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cogra

Comme annoncé le 6 janvier dernier, avec la publication d'un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros au premier semestre 2025/2026, contre 18,7 MEUR à la même période de l'exercice précédent, Cogra a dépassé les effets de la crise énergétique des deux précédents exercices. Sur cette période, la discipline opérationnelle et la maîtrise des charges permettent un net redressement de l'Ebitda, qui s'établit à 2,6 MEUR soit une marge de 11,5%, contre -0,3 MEUR un an plus tôt.

Eiffage

Le groupe, via sa filiale allemande Salvia (Eiffage Energie Systèmes), acquiert les actifs de cette entreprise munichoise spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment. Fondée en 1902, la société employait 301 collaborateurs, dont l'ensemble des postes est préservé. L'équipe de direction reste en place afin d'assurer la continuité des opérations. Soumise à l'approbation des autorités allemandes de la concurrence, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Vallourec

Vallourec fait part de la signature d'un protocole d'accord avec Baker Hughes, axé sur l'accélération du développement de solutions de stockage d'hydrogène pour le marché de l'hydrogène vert. Cette collaboration vise à établir une coopération étroite et de long terme pour mieux servir les clients sur la chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène vert, dont les producteurs d'ammoniac vert, de carburants durables ou d'acier vert, ainsi que les secteurs demandeurs d'électricité décarbonée comme les datacenters.

Vicat

Le cimentier a présenté un résultat part du groupe de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025. L'EBITDA atteint 771 millions d'euros, en hausse de 3,7% à périmètre et change constants, pour une marge stable à 20%. En données publiées, il recule légèrement sous l'effet des changes.

Les chiffres macroéconomiques

En décembre, le taux de chômage au Royaume-Uni s'élève à 5,2% comme attendu après une hausse de 5,1% en novembre.

Les données sur la balance commerciale en Italie seront publiées à 10h.

L'indice du sentiment économique ZEW en Allemagne et celui en zone euro seront publiées à 11h.

L'indice Empire State Manufacturing aux Etats-Unis sera connu à 14h30 suivi à 16h de l'indice du marché de logement NAHB.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,1837 dollar.

Hier à Paris

Alors que Wall Street est restée portes closes aujourd'hui pour cause de "President's Day", les principales places boursières européennes ont achevé la séance sans direction claire : Londres signe la meilleure performance avec un gain timide de 0,25%. La City devance Paris ( 0,06%) et Francfort (-0,41%). Après avoir gagné jusqu'à 0,5% en début d'après-midi, l'indice parisien a conclu la séance sur une performance bien plus modeste. Au gong final, le CAC 40 a grappillé 0,06%, notamment grâce au soutien de L'Oréal ( 3,4%) qui reprend quelques couleurs après sa lourde chute de vendredi (-4,9%). Le titre profite de commentaires d'analystes qui tendent à relativiser la contre-performance du géant français des cosmétiques au 4e trimestre 2025.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés lundi en raison du President's Day (jour férié aux Etats-Unis pour célébrer l'anniversaire du premier président américain George Washington)