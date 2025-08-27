Prudence en vue en Europe avant les résultats de Nvidia

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif pour certains. L'heure devrait être à la prudence avant les résultats du géant de la technologie, Nvidia, ce soir après la clôture américaine. Tout développement concernant la situation politique en France sera bien sûr à surveiller de très près. Ce matin, le spread franco-allemand s'écarte légèrement. Les valeurs bancaires, principales victimes boursières de mardi, seront également à surveiller. Peu d’actualités sont à signaler du côté des entreprises.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%. Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Le groupe de blanchisserie industrielle indique que " cette opération s'inscrit dans la continuité de sa stratégie active de refinancement. "

Stef

Le groupe Stef annonce la signature d’un accord portant sur l’intégration des activités transport de la société Christian Cavegn AG au sein de sa filiale Stef Suisse. Cette opération marque une étape importante dans sa stratégie de développement en Suisse en transformant sa présence et son réseau sur le marché du transport alimentaire sous température dirigée. La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes consultations d’usage à mener dans les prochaines semaines.

Société Générale

Société Générale a terminé hier en queue de peloton de l'indice phare de la place parisienne, reculant de 6,84%, suivie de Crédit Agricole (-5,44%) et de BNP Paribas (-4,23%). Le secteur bancaire a été sous pression en raison du risque politique en France. François Bayrou a décidé de mettre en jeu la survie de son gouvernement par un vote de confiance, le 8 septembre, à l'Assemblée nationale, devant l'impasse prise par ses discussions autour de ses propositions pour le budget 2026. Dans ce contexte tendu, le spread franco-allemand s'élève à 77 points de base.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Ce matin, l'euro perd 0,23% à 1,1620 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement baissier. La place parisienne a nettement sous performé en raison du risque politique. Dans ce contexte, le secteur bancaire a particulièrement souffert ce mardi, Société Générale dévissant de près de 7% et fermant la marche de l'indice CAC 40 qui a reculé de 1,70% à 7709 points. L'EuroStoxx 50 s'est pour sa part replié de 1,04% à 5387 points. Le spread franco-allemand s'élève à 77 points de base. Il était de 81 points de base fin juin 2024, atteint en réaction à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère hausse. Lundi soir, Donald Trump a accentué sa pression sur la Fed en révoquant la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Cette décision a renforcé l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière. Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu, en particulier la confiance des consommateurs en août. Du côté des valeurs, Boeing a bénéficié d’un contrat historique. Le Dow Jones a gagné 0,30% à 45418,07 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,44% à 21544,27 points.