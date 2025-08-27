Football: Rabiot appelé chez les Bleus pour le début des qualifications au Mondial, première sélection pour Akliouche

Le milieu de terrain Adrien Rabiot

PARIS (Reuters) -Adrien Rabiot a été appelé mercredi en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour participer aux deux premières rencontres de qualifications à la Coupe du monde de football 2026 face à l'Ukraine et à l'Islande malgré sa mise à l'écart à l'Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain de 30 ans a été placé la semaine dernière sur la liste des transferts par son club, l'OM, arguant "d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais".

Le finaliste de la Coupe du monde 2022 avait été au coeur d'une altercation avec son ex-coéquipier Jonathan Rowe, parti depuis à Bologne (Italie), après la défaite à Rennes (1-0) en ouverture du championnat de Ligue 1. Il avait ensuite été écarté du groupe marseillais pour la deuxième journée face au Paris FC (5-2).

"J'ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien", a déclaré Didier Deschamps, mercredi, en conférence de presse. "Il a fait sa préparation, avec les matches amicaux, ses premiers matches, puis s'est passé ce qu'il s'est passé. Évidemment, ce n'est pas une situation facile pour lui."

"Je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a fait et à ce qu'il est encore capable de faire avec nous", a ajouté le sélectionneur des Bleus. "C'est très bien qu'il puisse être avec nous pour ces deux matches. (...) C'est un élément important pour l'équipe de France."

Didier Deschamps a convoqué Maghnes Akliouche pour la première fois. Le vice-champion olympique lors des Jeux de Paris 2024, âgé de 23 ans, évolue au poste d'ailier à Monaco.

"Maghnes est un joueur de couloir qui a fait une bonne saison avec Monaco, qui a beaucoup de qualités sur le plan technique", a expliqué Didier Deschamps. "Il fait des choses très intéressantes."

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé figurent également dans la liste.

Le sélectionneur tricolore s'est en revanche passé de Benjamin Pavard mais aussi de Randal Kolo Muani, qui n'a pas encore joué cette saison. Il n'a pas non plus sélectionné Hugo Etikité, auteur de trois buts lors de ses trois premières rencontres avec son nouveau club, Liverpool.

La France affronte l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) le 5 septembre avant de recevoir l'Islande au Parc des Princes, le 9 septembre.

