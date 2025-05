Prudence en vue en Europe avant la Fed, espoirs de détente entre la Chine et les Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l’équilibre. Si des responsables américains et chinois vont se rencontrer ce week-end en Suisse, ils ne discuteront pas encore d’un accord sur les droits de douane, mais d’une réduction des tensions commerciales entre les deux pays. La Fed fera connaître sa décision de politique monétaire à 20 heures. Un statu quo est largement attendu. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de Jerome Powell pour chercher des indices à propos de sa future politique monétaire. A Paris, Legrand et Veolia ont confirmé leurs objectifs 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Legrand

Legrand a enregistré une forte croissance de ses résultats au premier trimestre. Le résultat net part du groupe a augmenté de 6,3% à 293,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté a affiché une progression de 13,1% à 470,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,7 % contre 20,5% au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,3% à 2,28 milliards d'euros, en hausse de 12,3 %. Cette croissance est portée par une hausse organique des ventes de 7,6 %.

Delfingen

Sur les trois premiers mois de l’année, Delfingen a enregistré un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros, en léger repli de 3,2 %. L’activité du spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant a été pénalisée par sa division Automobile, dont les revenus se sont affaissés de 3,7 %, à 91,3 millions d’euros, tandis que dans l’Industrie, ils n’ont reculé que 0,8 %, à 18,8 millions d’euros.

Axa

Les primes brutes émises et autres revenus d’Axa ont augmenté de 9% à 37 milliards d'euros au premier trimestre. Ils ont augmenté de 7% à données comparables, soutenus par une progression de 8 % à 15,5 milliards d’euros en assurance vie et santé et de 7% à 21 milliards d’euros en assurance dommages. Le ratio combiné net de réassurance, un indicateur clé du secteur, s'est élevé à 68,7 %, en hausse de 5,6 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2024.

JCDecaux

JCDecaux a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 7% au premier trimestre, à 5,5% en organique, atteignant 858 millions d'euros. "Un niveau record pour un premier trimestre", relève le spécialiste de l'affichage extérieur. Tous les segments et toutes les zones géographiques ont été en croissance durant la période, malgré "un environnement difficile avec "des incertitudes croissantes".

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont progressé de 3,6% en mars en Allemagne, surpassant le consensus d'une hausse de 1,4%.

En France, l'estimation flash de l'emploi salarié au premier trimestre et la balance commerciale en mars seront connues à 8h45. Les ventes au détail en mars en zone euro sont attendues à 11 heures.

La Fed fera connaître sa décision de politique monétaire à 20 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,11% à 1,1364 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le rouge à la veille du verdict de la Fed et après l'élection obtenue dans la douleur par Friedrich Merz au poste de chancelier allemand. Au rayon des statistiques, le secteur privé a affiché une croissance inattendue en avril en Allemagne alors qu'il évolue toujours en zone de contraction en France. Aux Etats-Unis, le déficit commercial a atteint un niveau record en mars. Côté valeurs, Coface a été relégué à la dernière place du SBF 120. Le CAC 40 s'est replié de 0,40% à 7696 points et l'EuroStoxx 50 de 0,41% à 5261 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains se sont repliés. En attendant les résultats de la stratégie commerciale de Donald Trump, le déficit commercial américain a atteint un niveau record en mars. Alors qu'aucun développement significatif n'était à signaler s'agissant des négociations sur les droits de douane, plusieurs mauvaises nouvelles sont à signaler du côté des entreprises. Ford et Mattel ont suspendu leurs objectifs et Palantir a été sanctionné. Le Dow Jones a cédé 0,95% à 40829 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,87% à 17689,66 points.