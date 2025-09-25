 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: la dette publique dépasse 3.400 milliards d'euros à 115,6% du PIB à fin juin
information fournie par Boursorama avec AFP 25/09/2025 à 09:45

La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin et un record en valeur absolue, à 3.416,3 milliards d'euros, a indiqué jeudi l'Insee.

( AFP / JOEL SAGET )

La dette s'établissait à 113,9% du PIB à fin mars (ou 3.345,4 milliards d'euros) et 112,1% au deuxième trimestre 2024 (ou 3.229,7 milliards).

D'avril à juin, elle a augmenté de 70,9 milliards d'euros, une hausse provenant essentiellement de la dette de l'Etat (+64,3 milliards d'euros).

La publication de l'Institut national de la statistique intervient dans un climat social tendu, les syndicats venant d'annoncer une nouvelle journée de mobilisation, déçus de leur dernière entrevue avec Sébastien Lecornu, qui doit encore dévoiler ses orientations budgétaires.

Toujours sans gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jusqu'à la mi-octobre pour transmettre un projet de budget à l'Assemblée nationale qui puisse être adopté avant la fin de l'année.

Au deuxième trimestre, la dette des organismes divers de l'administration centrale s'est repliée de 1 milliard d'euros, celle des administrations publiques locales a reculé de 100 millions, tandis que la contribution des administrations de sécurité sociale à l'endettement a augmenté de 7,8 milliards.

L'offre BoursoBank