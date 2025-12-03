Prudence en vue en Europe, Airbus abaisse son objectif de livraison à environ 790 avions

(AOF) - Les Bourses européennes devraient progresser prudemment ce mercredi à l'ouverture de la séance, dans le sillage du léger rebond de Wall Street à la clôture hier soir. Le CAC 40 devrait gagner 0,14%. Les investisseurs prendront connaissance entre 9h50 et 10h de la seconde estimation des indices PMI pour le secteur des services et Composite en novembre (en France et en zone euro). Côté valeurs, Airbus a annoncé ce matin l'abaissement de ses prévisions de livraison d'avions pour 2025. Le constructeur aéronautique en vise désormais environ 790 contre une estimation précédente de 820 environ.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant un impact sur le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a décidé d'abaisser ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025. Le constructeur aéronautique vise désormais environ 790 livraisons d'avions contre une estimation précédente d'environ 820. En outre, Airbus vise toujours un EBIT ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

Guerbet

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025. Faisant suite à une inspection de la FDA au premier semestre, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues de la FDA.

Quadient

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient s'élève à 248 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 3,5%. Les revenus de son activité digital se sont accélérés sur ce trimestre (+9,2% en organique) à 69 millions d'euros, soutenus par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences. En outre, les revenus liés aux souscriptions de l'activité Lockers ont augmenté de 6,1% en organique à 28 millions d'euros. En revanche, les revenus de l'activité Mail ont connu un repli organique de 9,8%.

Wavestone

Wavestone a dévoilé des résultats semestriels opérationnels en légère amélioration et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11% à 30,3 millions d'euros et son résultat opérationnel progresser de 1% à 47,1 millions d'euros. Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

A 9h50 en France, la seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre sera publiée à 9h50 en France, celle en Allemagne à 9h55 et celle en zone euro à 10h.

Les données sur les prix à la production en octobre en zone euro seront publiées à 11h.

Aux États-Unis, les données sur l'enquête ADP sur l'emploi privé en novembre seront publiées à 14h15, suivies à 14h30 de celles sur les prix des importations en septembre.

Aux États-Unis, les données sur la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre seront connues à 15h15.

Aux Etats-Unis, la seconde estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en novembre sera publié à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en novembre sera connu à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiés à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,21% à 1,1651 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé. En Europe, l'inflation a légèrement progressé en novembre et les marchés n'anticipent aucune baisse des taux de la BCE en 2026. A Paris, les résultats et les perspectives de Compagnie des Alpes ont été salués. Sans véritable catalyseur, le CAC 40 a perdu 0,28% à 8 074,61 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,34% 5 686,87 points. Après leur nette hausse de lundi dans le sillage des emprunts d'Etat japonais, les rendements des taux se sont stabilisés en Europe.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert ce mardi avant la publication de nombreuses statistiques demain aux Etats-Unis dont l'enquête ADP sur l'emploi. Côté valeurs, Boeing a bondi, signant la plus forte progression du Dow Jones et du S&P 500. Son directeur financier Jay Malave a indiqué que le groupe anticipait une hausse des livraisons de ses avions 737 et 787 pour 2026. Donald Trump a indiqué qu’il dévoilerait en début d’année prochaine le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,39% à 47474 points. Le Nasdaq a avancé de 0,59% à 23413 points.