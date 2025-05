Prudence en vue des marchés européens, la Fed entame sa réunion de politique monétaire

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce mardi avant la publication de nombreuses statistiques. Le CAC 40 devrait légèrement reculer de 0,04%. Les indices des directeurs d'achat pour les services et composite en avril seront publiées avant 10h en France, en Allemagne et en zone euro. Aujourd'hui, la Fed entame sa réunion de politique monétaire de deux jours. A l'issue de celle-ci, le discours de Jerome Powell sur l'impact des droits de douane sur les taux d’intérêt est attendu. Côté valeurs, Coface et Rubis ont dévoilé hier leur chiffre d'affaires du premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coface

Coface a enregistré un résultat net, part du groupe, en baisse de 9,2% à 62,1 millions d'euros au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a suivi une tendance similaire, reculant de 14,2% à 91,6 millions d'euros contre 106,8 millions d'euros l'année précédente. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - s'est élevé à 68,7%, en hausse de 5,6 points de pourcentage.

Elis

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a atteint 1,132 milliard d'euros, en croissance de 3,6 %, ou de 2,5 % en organique. Ce " démarrage d'année 2025 solide " comme le qualifie Xavier Martiré, président du directoire, a en plus été réalisé avec un effet calendaire négatif : un jour de facturation de moins en février et le positionnement de la semaine de Pâques en avril.

Ipsen

Ipsen, groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a annoncé la nomination de Laura Réveillon, PhD, au poste de vice-présidente exécutive, stratégie et transformation, à compter du 14 mai 2025. Elle fera partie de l'équipe de direction (ELT) et reportera directement au directeur général (CEO) d'Ipsen, David Loew. Laura Réveillon succèdera à Catherine Abi Habib, vice-présidente executive stratégie et transformation depuis trois ans, qui a été nommée directrice générale d'Ipsen pour la Belgique et le Luxembourg.

Rubis

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Rubis a progressé de 2% à 1,697 milliard d'euros. Pour l'activité " Distribution d'énergies, les ventes sur cette période ont augmenté de 2% à 1,687 milliard d'euros. Les volumes de vente et la marge brute par produit (GPL, carburants, bitume) sur ce segment ont chacun progressé de 4% s'élevant respectivement à 1,552 milliard d'euros et 218 millions d'euros. Sur le segment " production d'électricité renouvelable" (Photosol), le chiffre d'affaires entre janvier et mars 2025 s'est élevé à 11 millions d'euros, en hausse de 28 %.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la production industrielle en mars en France seront publiées à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat pour les services et composite en avril en France seront publiées à 9h50, celles de l'Allemagne à 9h55 et celles en zone euro à 10h.

Les données sur les prix à la production en mars en zone euro seront dévoilées à 11h.

Les données sur la balance commerciale aux Etats-Unis en mars seront dévoilées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,07% à 1,1324 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé. Sur le plan économique, les économistes ont été surpris par la hausse inattendue de l'indice des directeurs d'achat aux Etats-Unis pour le secteur non manufacturier de l'Institute of Supply Management. A Paris, Eutelsat a progressé après l'annonce de l’arrivée d’un nouveau directeur général. L'indice CAC 40 a perdu 0,55% à 7727,93 points tandis que le Dax40 a gagné 1,08% à 23335,42 points. Francfort est proche de son record de 23 476,01 points touché le 18 mars. La Bourse de Londres était fermée ce lundi.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en baisse cette première séance de la semaine avant la décision de la Fed sur sa politique monétaire mercredi soir. Sur le plan économique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier a surpris par sa vigueur. Côté valeurs, la perspective du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway à la fin de l'année a provoqué un repli du titre de la société d'investissement. Le Dow Jones a perdu de 0,24% à 41218,83 points, et le S&P 500 a cédé 0,64% à 5 650,38 points.