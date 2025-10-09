Prudence en Europe sur fond de crise politique ; Michelin à la traîne

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé sur fond d'instabilité politique sur la scène française. Un nouveau Premier ministre devrait être nommé par Emmanuel Macron d'ici demain soir. Sur le front diplomatique, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de plan de paix. Au chapitre des valeurs, Michelin dévisse à la dernière place de l'indice phare de la place parisienne après des perspectives pessimistes. Sodexo ouvre une nouvelle ère avec l'arrivée de Thierry Delaporte au poste de DG. Le CAC 40 progresse de 0,20% à 8076 points mais l'EuroStoxx50 cède 0,09% à 5644 points.

À Londres, l'action HSBC (-6,03% à 1001,80 pence) affiche le plus fort repli du FTSE 100 après avoir dévoilé son projet de retirer de la cote hongkongaise, Hang Seng Bank, qui est valorisée 290 milliards de dollars hongkongais (30,2 milliards d'euros). La banque britannique propose 155 dollars hongkongais par action pour les 36,5% du capital qu'elle ne détient pas encore. Elle offre ainsi une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de mercredi. Conséquence de cette transaction, qui sera financée sur les ressources propres de la banque, HSBC suspendra les rachats d'actions pendant trois trimestres.

À Paris, Michelin (- 4,34 %, à 29,52 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40 : certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 alors que la société a fait un point sur son activité au troisième trimestre lors d'une conférence téléphonique. Le fabricant de pneumatiques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 octobre prochain. Le groupe clermontois table sur des volumes de ventes en repli au troisième trimestre, dans un contexte où quasiment tous les constructeurs automobiles ont lancé des avertissements sur résultats, le dernier en date étant BMW hier.

LVMH (-1,08% à 569,30 euros) recule alors que Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre, passant de Conserver à Achat en rehaussant son objectif de cours de 520 à 635 euros. " LVMH est la plus grande entreprise du secteur du luxe, mais son attractivité en tant qu'investissement s'est effritée au cours des deux ou trois dernières années, les ventes ayant faibli dans la plupart de ses divisions. L'avantage lié à sa taille a été remis en question et les hausses de prix opérées dans des divisions clés ont eu un impact à long terme sur la perception des prix et les volumes ", explique la banque allemande.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,2 milliards d'euros en août alors que le consensus tablait sur 15,1 milliards d'euros. Il était de 14,7 milliards d'euros en juillet.

Vers midi, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1625 dollar.