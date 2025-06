Prudence en Europe avec le conflit Israël-Iran et avant la Fed

(AOF) - Ce matin, les indices européens sont attendus autour de leur point d’équilibre. Les investisseurs devraient faire preuve de prudence face au net repli des indices américains hier soir du fait du conflit Israël-Iran et du coup de pression de Donald Trump qui réclame une reddition sans condition de l’Iran. Autre raison qui devrait inciter les investisseurs à ne pas prendre trop de risque : la décision, dans la soirée, de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire. Du côté des valeurs, Airbus va améliorer la rémunération de ses actionnaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a annoncé la tenue, ce jour, d’une réunion d’information destinée aux investisseurs et aux analystes. A cette occasion, le constructeur aéronautique annonce une nouvelle politique de dividende : il vise un taux de distribution de 30 à 50 %, contre de 30 à 40 % actuellement. L’entreprise a réaffirmé son engagement en faveur d’une croissance durable du dividende. Lors de cet événement, la direction discutera de la stratégie et des perspectives financières, tout en faisant le point sur les différentes activités du groupe (avions commerciaux, hélicoptères, défense et espace).

Medincell

Medincell a bouclé son exercice 2024-2025 avec des résultats en amélioration. Le chiffre d’affaires de la société biopharmaceutique a bondi de 181,43 %, pour atteindre 25,4 millions d’euros, notamment grâce aux excellentes performances enregistrées par Uzedy, un traitement par injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle pour le traitement de la schizophrénie. Le résultat opérationnel courant s’est amélioré en passant de -20,94 à -10,762 millions d’euros, tandis que la perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 25,038 à 18,438 millions d’euros.

Hunyvers

Hunyvers a publié des comptes semestriels décevants. Sur la période allant du 31 août 2024 au 29 février 2025, le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme a vu sa marge brute augmenter de 2 %, pour atteindre 10,2 millions d’euros. Parallèlement, le résultat d’exploitation s’est dégradé en passant de -0,9 à -1,9 million d’euros. Parallèlement, la perte nette a été multipliée par plus de deux en s’installant à 2,8 millions d’euros, contre 1,3 million d’euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d’affaires a reculé de 5,1 %, à 48,7 millions d’euros.

GL events

GL events a annoncé avec Trévise Participations être entré en négociations exclusives avec Fimalac en vue de l’acquisition des activités de gestion de salles, de billetterie et de production de spectacles opérées par Fimalac Entertainment. Le projet d’acquisition des activités de Fimalac Entertainment est structuré en deux volets. D'une part, GL events, à travers son pôle Venues, prévoit l’acquisition des activités de gestion des salles événementielles régionales ainsi que de la Salle Pleyel, emblématique lieu parisien de spectacles et de concerts.

Les chiffres macroéconomiques

Dans la matinée (11h), les investisseurs se focaliseront sur la seule statistique d'importance en Europe : les chiffres de l'inflation du mois de mai.

Ensuite, les indicateurs seront uniquement américains avec dans l'immobilier à 14h30, les mises en chantiers et les permis de construire attribués en mai, ainsi que les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage. À 16h30, il y aura les stocks de pétrole et enfin à 20h, le grand rendez-vous de la semaine : la décision de la Fed sur sa politique monétaire.

Ce matin, l'euro progresse de 0,26 % face au billet vert, il se négocie à 1,1514 dollar.

Hier à Paris

Les places européennes ont subi des dégagements après avoir rebondi la veille. Les investisseurs ont continué de s’inquiéter de l’intensification de la guerre au Proche et Moyen-Orient, d’autant que la perspective d’un cessez-le-feu ne semble pas être à l’ordre du jour. Les intervenants ont également joué la prudence avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine programmée mercredi soir. Dans ces conditions, le CAC 40 a reculé de 0,76 %, à 7 683,73 points, ou encore l’EuroStoxx50 qui a trébuché de 0,92 %, à 5 290,52 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance sur fond d’exacerbation des tensions dans le conflit Israël-Iran. Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 et dans la soirée de mardi, il a appelé " reddition inconditionnelle " de l'Iran. Ces commentaires ont provoqué une nouvelle flambée du pétrole. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0,70% à 42215,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,91% à 19521,09 points.