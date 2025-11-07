Prudence en Europe ; Arkema abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente au lendemain d'une séance marquée par une baisse généralisée des principaux indices. Hier, Wall Street a clôturé en net repli. Sur le front des statistiques, les investisseurs surveilleront de près l'indice de confiance du Michigan. Les données sur l'emploi américain ne seront pas publiées en raison du shutdown. Côté valeurs, le groupe de chimie Arkema a abaissé ses objectifs annuels. De son côté, Aperam, spécialiste de l'acier inoxydable, a enregistré des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arkema

Arkema a réduit ses objectifs financiers pour 2025.Le groupe de chimie anticipe pour cette année un Ebitda compris entre 1,25 milliard et 1,3 milliard d'euros, contre 1,53 milliard d'euros réalisé en 2024, et un flux de trésorerie courant d'environ 300 millions. Précédemment, il visait un Ebitda compris entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros et un flux de trésorerie courant allant de 300 millions à 400 millions d'euros en 2025.

Euronext

Euronext a dévoilé un résultat opérationnel en hausse au troisième trimestre et un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros. Le bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,70 millions d'euros, alors que consensus s'élevait à 144,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12,6% (+10,3% en données comparables), à 276,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,2%, en amélioration de 1,6 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 269,60 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 161,40 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données comparables.

JCDecaux

Le chiffre d'affaires de JCDecaux a atteint 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 2,3% en croissance publiée et de 0,9% en croissance organique, dans un environnement macroéconomique qui est resté difficile et incertain. Le groupe anticipait sur ce troisième trimestre un recul organique de ses ventes entre 1 et 3%. En outre, le chiffre d'affaires publicitaire (hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires) a été globalement stable sur ce trimestre (-0,1% en organique).

LNA Santé

Au troisième trimestre, LNA Santé a vu son chiffre d’affaires progresser de 12,7%, à 224,3 millions d’euros. Sur neuf mois, la croissance a atteint 14%, à 670,8 millions d’euros. L’acteur de santé global qui dispose de 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation, de santé mentale…) a précisé avoir sécurisé son objectif de croissance organique pour l’exercice 2025, attendue désormais à 7%, contre 6% précédemment.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre sera connu à 16h00.

Vers 8h15, l'euro cède 0,10% à 1,1532 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge. La nouvelle pluie de résultats d'entreprises tombée entre la veille et ce matin a pesé sur les Bourses. Teleperformance, Air France KLM, Legrand, ou encore SES ont reculé, leurs publications ayant été mal accueillies. Comme attendu, la Banque d'Angleterre a maintenu son principal taux directeur à 4% à une courte majorité : 5 contre 4. Repartant à la baisse, le CAC 40 a reculé de 1,36%, pour retomber sous les 8000 points : 7964,77 points. L'EuroStoxx 50 a aussi fini en territoire négatif en cédant 1,02%, à 5611,51 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en net repli, pénalisé par le compartiment technologique. Une étude de Challenger, Gray & Christmas a révélé la destruction de 153 074 postes le mois dernier aux Etats-Unis, une hausse de 183% par rapport à septembre. Au chapitre des valeurs, Snap a profité de ses résultats meilleurs qu'escompté au troisième trimestre et l'annonce d'un partenariat avec la start-up d'IA générative Perplexity. Le Dow Jones a perdu 0,84% à 46912 points et le Nasdaq s'est replié de 1,90% à 23053 points.