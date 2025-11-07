Voile-Beyou et Lagravière remportent la Transat Café L'Or en Imoca avec Charal

Jérémie Beyou de France en action pendant la course

Jérémie Beyou et Morgan Lagravière ont remporté vendredi à Fort-de-France (Martinique) la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la classe Imoca, des monocoques de plus de 18 mètres, à la barre de Charal.

Les deux navigateurs français ont franchi la ligne d'arrivée dans la nuit martiniquaise, à 9h15 GMT, après 11 jours, 19 heures, 45 minutes et 18 secondes de course depuis le départ du Havre (Seine-Maritime) le 26 octobre dernier.

Quatrième du Vendée Globe l'an passé, une course réservée à la classe Imoca qui lui résiste encore après cinq participations (3e en 2017 pour meilleur résultat), Jérémie Beyou a décroché sa deuxième victoire sur cette transatlantique, anciennement nommée Transat Jacques-Vabre, 14 ans après la première.

Le triple vainqueur de la Solitaire du Figaro (2005, 2011 et 2014) a surtout signé un nouveau succès de référence après de multiples places d'honneur ces dernières années sur les courses les plus prestigieuses.

Son co-skippeur Morgan Lagravière remporte, lui, sa troisième Transat Café L'Or consécutive. Il avait triomphé en 2021 et 2023 avec Thomas Ruyant à la barre de LinkedOut puis de For People.

Le Réunionnais de 38 ans, qui a rejoint le projet Charal en mai, devient le troisième navigateur à remporter la course lors de trois éditions d'affilée, quelle que soit la catégorie, après Franck-Yves Escoffier (2005, 2007 et 2009) et Antoine Carpentier (2017, 2019 et 2021).

Longtemps au coude à coude avec Macif Santé Prévoyance et 11th Hour Racing, attendus un peu plus tard dans la journée, le monocoque Charal a creusé l'écart ces derniers jours à l'approche de la Martinique.

