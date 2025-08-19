Prudence attendue après le sommet sur l’Ukraine

(AOF) - Les places européennes sont attendues quasi-stables à l’ouverture après le sommet sur l’Ukraine qui a été marqué par quelques avancées. Une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky va être organisée prochainement. Le président ukrainien a déclaré qu’un « grand pas en avant » avait été effectué au cours de cette réunion. Les investisseurs devraient également se montrer prudents avant le symposium de Jackson Hole où tous les yeux seront tournés vers le discours du président de la Fed. Selon les futurs sur indices, le CAC 40 devrait débuter la séance proche de l’équilibre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Agrogeneration

La société ukrainienne Novaagro, qui détient déjà 56,90 % d'Agrogeneration, a déposé une offre auprès de l'Autorité des marchés financiers pour acquérir la totalité des actions Agrogeneration qu'elle ne détient pas encore. Novaagro a proposé un prix de 0,033 euro par titre. L'offre déposée n'a pas pour objectif de sortir la société française de la cote et l'acquéreur souhaite s'appuyer sur l'équipe de direction actuelle afin de poursuivre les principales orientations stratégiques. L'offre publique d'achat simplifiée débutera le 15 septembre et s'achèvera le 26 septembre.

bioMérieux

bioMérieux a annoncé que son test Biofire Spotfire Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel Mini, pour les infections respiratoires et pharyngées, a obtenu l'autorisation 510(k) et la dérogation CLIA des autorités sanitaires américaines pour l'ajout d'une nouvelle méthode de prélèvement via un écouvillon antérieur nasal. Cet écouvillon est compatible uniquement avec le menu respiratoire du test. En effectuant le prélèvement seulement dans la partie antérieure de la cavité nasale, ce type d'écouvillon améliore le confort du patient.

Groupe ADP

Au mois de juillet, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 1,4 %, pour un total de 36,3 millions de passagers accueillis. Uniquement sur Paris Aéroport il a progressé de 3,5 %, à 10,2 millions de voyageurs. Le groupe explique notamment que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par une réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie, ainsi que par la fermeture d'une piste pour travaux. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre.

Vinci

Vinci a remporté un contrat de conception-construction en Australie. Dans le cadre de cet accord de type " alliance " avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria, Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, s'est vu attribuer un contrat pour la modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway. Le montant du contrat est estimé à environ 450 millions d'euros (800 millions de dollars australiens) pour Seymour Whyte et John Holland (50/50).

Les chiffres macroéconomiques

À 14h30 aux États-Unis, les investisseurs se concentreront sur les données préliminaires des mises en chantier et des permis de construire du mois de juillet.

Sur le marché des devises, l'euro recule très légèrement face au billet vert (-0,07 %), il se négocie à 1,1654 dollar.

Hier à Paris

À l’exception de Londres et Amsterdam qui ont fait de la résistance, les autres grands indices européens ont fini dans le rouge. Le CAC 40 a cédé 0,50%, à 7 884,05 points, mettant fin à quatre hausses consécutives qui lui avaient permis de reprendre 2,92%. La méfiance des investisseurs a été liée à l’approche, dans la soirée, de la réunion entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens comme Emmanuel Macron sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie. L’approche du symposium de Jackson Hole à partir de jeudi a également été de nature à freiner les ardeurs des intervenants.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé, dans l’attente du symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi,et au cours duquel le discours du président de la Fed des États-Unis sera particulièrement scruté. Les investisseurs ont également limité les prises de risque avant le début du sommet au sujet de l’Ukraine qui a eu lieu lundi soir. Aucun accord de paix n’a encore été trouvé, mais une rencontre entre les présidents de la Russie et de l’Ukraine devrait avoir lieu prochainement. Le Dow Jones a cédé 0,08 %, le S&P 500 a perdu seulement 0,01 %, alors que le Nasdaq a grappillé 0,03 %.