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Prudence à Wall Street, sauf pour la tech
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 17:09

Après 1h30 de cotations, les indices américains sont proches de l'équilibre, à l'exception du Nasdaq -100 qui cède 0,75%. De leur côté, le Dow Jones et le S&P 500 grappillent 0,03 et 0,04%.

L'IA, thème à la mode depuis de nombreux mois sur les marchés et qui a déjà connu quelques accrocs, inquiète depuis plusieurs jours ce qui pèse lourdement sur le secteur des valeurs technologiques. Chaque nouvelle "révolution" a un prix et il commence à se faire ressentir.

Apple, gagne 1,60%, et a décroché de 6,12% jeudi après l'annonce de l'augmentation des prix de plusieurs iPad, MacBook et accessoires afin de compenser l'explosion des coûts des puces mémoires, elles-mêmes alimentée par l'augmentation de la demande pour les centres de données.

Dans le même registre, Microsoft a annoncé une hausse du prix de ses Xbox de 100 et 150 dollars selon les modèles. Le géant américain précise que l'ensemble de l'industrie de l'électronique grand public est confronté à la crise actuelle des composants, et que ses effets sont particulièrement marqués pour les consoles de jeux.

Au niveau géopolitique, selon l'Organisation maritime internationale, le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz est temporairement suspendu après une attaque d'un navire dans le golfe d'Oman. En outre, le Sultanat d'Oman a prévenu ses alliés européens que des taxes maritimes seraient probablement nécessaires pour le détroit d'Ormuz.

En parallèle, les négociations entre Israël et le Liban à Washington, qui étaient censées s'achever hier, vont continuer ce vendredi.

En ce qui concerne les matières premières, le repli des cours de l'or noir se poursuit. A New York, le WTI cède 3,38%, à 69,06 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 3,63%, à 72,16 dollars.

Du côté des indicateurs macro-économiques, aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a progressé plus que prévu au mois de juin. Il s'est installé à 49,5 points, là où les analystes l'attendait à 48,9 points, après 44,8 en mai. A 49,5 points, il est à son plus haut niveau depuis le mois d'avril.

Sur le marché des devises, le dollar recule de 0,29% face à la monnaie unique et s'échange contre 0,8777 euro.

L'actualité des valeurs est plutôt légère à l'exception de l'annonce d'un gros contrat pour Raytheon (RTX). La société a annoncé avoir obtenu un contrat de 1,1 MdUSD auprès de l'US Navy pour produire des missiles AIM-9X Block II destinés à reconstituer les stocks des forces armées américaines et à répondre aux commandes des clients du programme Foreign Military Sales (ventes militaires à l'étranger).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 17:27

    Donald, en plus d'avoir perdu sa guerre contre un plus petit que lui est en train de nous entraîner dans un crash boursier !!!

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