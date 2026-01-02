Prudence à Wall Street à la mi-séance

(AOF) - Dans le rouge à la clôture du mercredi 31 décembre, les indices américains sont en ordre dispersé à la mi-séance ce vendredi. Les investisseurs se sont contentés de prendre connaissance de la décélération, conforme aux attentes, de l’indice PMI manufacturier américain au mois de décembre. La tendance a été portée par les valeurs de la tech qui se sont bien comportées en Asie, ce qui profitent à l’ensemble des acteurs comme Nvidia qui évolue en hausse. Partant, le Nasdaq Composite cède 0,31%, à 23169 points alors que le Dow Jones avance de 0,12%, à 48121 points.

Tesla (-1,43%, à 443,34 dollars) a dévoilé ses chiffres pour le quatrième trimestre 2025 et ils sont, sans surprise, en repli. Entre octobre et décembre, le groupe a produit 434 358 véhicules, soit une baisse de 5,46% par rapport à la même période un an plus tôt, ou de 2,93% en comparaison du troisième trimestre 2025. Toujours au quatrième trimestre, Tesla a écoulé 418 227 véhicules, contre 495 570 il y a un an, ce qui représente une chute de 18,49%. Si l’on compare aux données du troisième trimestre, 497 099 immatriculations, la baisse est de 15,87%.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l’indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 51,8 en décembre, en ligne avec les attentes, après 52,2 en novembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Baidu

Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.

Baker Hughes

Baker Hughes fait part de la finalisation de sa coentreprise avec une filiale de Cactus, dans laquelle Baker Hughes apporte sa gamme de produits de contrôle de pression de surface (SPC), une transaction générant pour le groupe 344,5 millions de dollars de recettes avant les ajustements habituels de clôture. Cactus, un fabricant mondial et fournisseur de services d'équipements de contrôle de pression pour le forage, l'achèvement et la production pétrolières et gazières, détient 65% des actions dans la coentreprise, Baker Hughes en conservant 35%.

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.

Rivian

Rivian Automotive a annoncé la production de 10974 véhicules au cours du quatrième trimestre 2025 dans son usine de Normal dans l'Illinois. Sur la même période, le concepteur et fabricant de véhicules électriques a livré 9745 voitures. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, la société a fabriqué 42284 unités et en vendu 42247. Le groupe explique que ces données trimestrielles et annuelles sont conformes à ses prévisions.

Travelers

Travelers Companies annonce avoir finalisé la cession de son activité d'assurance personnelle et de la majorité de son activité d'assurance commerciale au Canada à Definity Financial, pour environ 2,4 milliards de dollars.