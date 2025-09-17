Prudence à Paris avant le verdict de la Réserve fédérale

(AOF) - La Bourse de Paris a passé l’essentiel de la séance proche de son point d’équilibre, mais la tendance s'est dégradée en fin de journée et le CAC 40 a finalement terminé sur un repli 0,40 %, à 7 786,98 points. De son côté, l’EuroStoxx 50 a fait preuve de prudence et n'a reculé que de 0,09 %, à 5 367,38 points. Les investisseurs ont limité les prises de risque avant la décision de la Fed ce soir, mais surtout avant les commentaires de son président. Certains espèrent déceler dans ses propos des indices sur les intentions de la banque centrale américaine d’ici à la fin de l’année.

En Europe, PostNL (-0,20% à 1,003 euro) a reculé légèrement à Amsterdam alors que l’entreprise néerlandaise spécialisée dans les postes a dévoilé ses perspectives financières ambitieuses pour 2028, lors de sa journée investisseurs. A cette occasion, elle a présenté sa nouvelle stratégie " Breakthrough 2028 ". Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d'euros, un triplement de l’Ebit normalisé à hauteur de 175 millions d'euros, un flux de trésorerie disponible supérieur à 75 millions d'euros et un retour sur capital investi (ROIC) supérieur à 12%.

À Paris, Moody's Ratings a relevé d'un cran la note crédit d' Axa , de Aa3 à Aa2. La perspective passe de positive à stable. En Bourse, l'action de l'assureur a baissé de 0,33%, à 39,57 euros. Dans une note publiée aujourd'hui, Berenberg signale qu'au cours d'une récente rencontre avec des investisseurs, Axa a indiqué être en bonne voie pour atteindre tous les objectifs de son plan à trois ans, en dépit de l'incertitude politique et budgétaire en France. L'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 47,80 euros.

Oddo BHF reste à Surperformance sur le titre GTT (-3,12 %, à 152 euros) et a abaissé son objectif de cours de 200 à 185 euros. " Bien que les fondamentaux du marché restent structurellement porteurs, nous notons de moindres entrées de commandes depuis le début de l'année, après 4 années de commandes exceptionnelles pour un cumul de 375 commandes, soit une moyenne de plus de 90 commandes par an contre un niveau normatif estimé à 45 unités par an ", signale le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, l’inflation a augmenté de 0,1 % en août, contre des attentes à +0,2 % et un précédent stable. En rythme annuel, la hausse a atteint 2 %, là où les économistes tablaient sur une progression de 2,1 %, après une hausse de 2 % en juillet. Elle avait été annoncée initialement à 2,1%. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la consommation a crû de 0,3 %, conformément aux attentes, portant la hausse en rythme annuel à 2,3 %, comme prévu par les analystes.

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en août à 3,8% en ligne avec les attentes après 3,8% en juillet. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% comme annoncé après une hausse de 0,1% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,6% en août, en rythme annuel contre un consensus de 3,7% après 3,8% en juillet.

Aux États-Unis, 1,312 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,362 million en juillet. De plus, 1,307 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,370 million, après 1,428 million en juillet.

Sur le marché des devises, l'euro recule (-0,11 %) face au billet vert, il se négocie à 1,1850 dollar.