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Prowind a passé deux commandes auprès de Nordex en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:19

Le promoteur Prowind d'Osnabrück a passé deux commandes auprès du groupe Nordex en Allemagne. Les commandes comprennent un total de huit turbines N175/6.X pour une capacité totale de 54,4 MW.

Les contrats incluent également un accord de maintenance Premium Service pour les turbines sur une période de 20 ans.

Le groupe fournira six éoliennes pour le parc éolien de Hogenset et deux turbines supplémentaires pour le projet Füchtorf.

Le site de Hogenset est situé en Basse-Saxe, tandis que le projet Füchtorf s'étend à travers la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Toutes les turbines seront installées d'ici la fin de 2027.

Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Directeur Région Commerciale Centrale chez Nordex, a déclaré : " Les commandes renouvelées de Prowind soulignent clairement à quel point le marché allemand se développe vers des turbines haute performance avec des hauteurs de moyeu élevées. Le fait qu'une part croissante de nos nouvelles commandes en Allemagne soit destinée à cette plateforme confirme la pertinence de notre approche technologique et de notre étroite collaboration avec des développeurs de projets expérimentés comme Prowind. "

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