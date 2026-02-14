Protocole d'accord en vue d’une prise de contrôle inversée de Reboost Blockchain Corp. par Pyratzlabs

Paris, le 14 février 2026





REBOOST BLOCKCHAIN CORP. (FR0013371507 - MLCOT/ Eligible PEA/PEA-PME), société spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises technologiques et dans la sécurisation de protocoles décentralisés, annonce avoir conclu un protocole d’accord avec les principaux actionnaires de Pyratzlabs en vue de l’acquisition de 100% de son capital sous certaines conditions. Cette acquisition qui serait rémunérée par émission d’actions nouvelles de Reboost Blockchain Corp. dans le cadre d’un apport en nature fera l’objet d’une décision en assemblée générale extraordinaire. L’apport en nature qui serait ainsi réalisé s'inscrit dans le cadre d'une prise de contrôle inversée (« Reverse Takeover ») de Reboost Blockchain Corp. au sens de la règlementation d'Euronext et, à ce titre, un document d’information sera soumis à l’approbation du comité d’Euronext.



Dans l’hypothèse où cette opération serait réalisée, elle permettrait la création d’une entité consolidée financièrement rentable avec un positionnement de premier plan sur des activités stratégiques liées à l’écosystème blockchain, au travers de participations capitalistiques et de cryptoactifs.



L’objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du premier semestre 2026 sous réserve de la finalisation des travaux d’audits des parties, de l’accord sur les termes de l’apport et de la levée des conditions suspensives usuelles, ainsi que de l’approbation du comité d’Euronext.