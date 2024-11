Protectionnisme américain Safra Sarasin rappelle le précédent des tarifs sur l'acier

"L'impact des tarifs sur l'acier et l'aluminium est un avertissement", estime le gérant. Selon une analyse de la Fed, si ces tarifs ont pu créer environ 1 000 emplois dans la production d'acier, "les coûts supplémentaires des intrants ont probablement entraîné 75 000 emplois de moins dans les secteurs manufacturiers qui dépendent de l'acier et de l'aluminium".

(AOF) - "Les tarifs douaniers s'accompagnent d'effets secondaires", rappelle J. Safra Sarasin dans son "Cross Asset Weekly", à la veille de l’élection présidentielle américaine." Non seulement ils constituent un moyen inefficace de générer des revenus pour l'État, mais ils nuisent également à l'économie nationale, en touchant particulièrement les ménages les plus modestes". Cependant, "Il ne fait aucun doute que Donald Trump augmenterait les tarifs douaniers, peut-être de manière significative, s’il était réélu"

