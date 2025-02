Prosus veut acheter Just Eat Takeaway pour 4,1 milliards d'euros

( AFP / IAN LANGSDON )

Le groupe d'investissement néerlandais Prosus a annoncé lundi son intention d'acheter Just Eat Takeaway.com, entreprise de livraison de repas à domicile, pour 4,1 milliards d'euros.

"Nous sommes ravis que Just Eat Takeaway.com rejoigne le groupe Prosus et que l'occasion nous soit donnée de créer un champion européen de la technologie", a déclaré dans un communiqué Fabricio Bloisi, PDG de Prosus.

Prosus, l'un des plus gros investisseurs dans la technologie au monde, a ajouté que l'offre d'achat, soutenue à l'unanimité par le conseil d'administration de Just Eat Takeaway, devrait créer le "quatrième groupe mondial de livraison de nourriture".

"Prosus soutient pleinement nos plans stratégiques, et ses vastes ressources contribueront à accélérer davantage nos investissements et notre croissance dans les secteurs de l'alimentation, de l'épicerie, de la fintech et d'autres secteurs adjacents", a déclaré Jitse Groen, PDG de Just Eat Takeaway.

Basé à Amsterdam, Just Eat Takeway a fait état lundi d'une réduction de sa perte nette à 1,64 milliard d'euros en 2024 contre 1,85 milliard d'euros en 2023.

Le groupe, qui opère actuellement dans 17 marchés à l'international, explique ce résultat par la la vente de l'américain Grubhub, finalisée le mois dernier.