Prosperity Bancshares renforce sa présence au Texas en rachetant Stellar Bancorp pour 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 3 à 10)

Prosperity Bancshares PB.N achètera sa rivale Stellar Bancorp STEL.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 2 milliards de dollars, ont annoncé les banques mercredi, créant une méga banque centrée sur le Texas et soulignant la consolidation rapide des prêteurs régionaux américains.

Les transactions entre banques américaines en 2025 ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, les conseils d'administration cherchant à renforcer les bilans et à tirer parti de réglementations plus souples.

Prosperity a offert 0,3803 de ses actions et 11,36 dollars en espèces pour chaque action Stellar détenue. L'opération valorise Stellar à 39,08 dollars par action, ce qui représente une prime de 19,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de Stellar ont bondi de 11,8 % dans les échanges de prémarché, tandis que Prosperity a glissé de 6 %.

L'opération renforce la présence de Prosperity dans la région de Houston, Beaumont et Dallas et crée la deuxième banque du Texas en termes de dépôts, avec plus de 330 centres bancaires, ont déclaré les deux sociétés.

"Il s'agit d'une occasion rare de renforcer considérablement notre présence dans la région de Houston, un marché à l'économie diversifiée qui attire continuellement des investissements et dont la population est en pleine croissance", a déclaré David Zalman, directeur général de Prosperity.

Prosperity, dont les actifs s'élevaient à 38,5 milliards de dollars au 31 décembre, a conclu ces derniers mois des accords en vue d'acheter des banques texanes plus petites, American Bank et Southwest Bancshares.

Stellar disposait de 10,8 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025. Son directeur général, Robert Franklin, rejoindra Prosperity en tant que vice-président.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.

Keefe, Bruyette & Woods a conseillé Stellar pour cette opération.