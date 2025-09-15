Prosperity Bancshares chute après la rétrogradation de Citi à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** Les actions de la banque régionale Prosperity Bancshares PB.N en baisse de 1,53% à 66,80 $ avant le marché
** Citi rétrograde PB de "neutre" à "achat" et réduit l'objectif de prix de 78 $ à 68 $
** Citi déclare qu'elle considère depuis longtemps PB comme l'un des meilleurs acheteurs dans le segment des actions de petite et moyenne capitalisation, mais le prix des transactions sur le marché actuel dépasse probablement ce que la banque est prête à payer ** Cette situation pourrait éloigner PB des transactions suffisamment importantes pour justifier une réévaluation, selon Citi
** Neuf des 14 analystes évaluent l'action à l'achat ou à un niveau supérieur et cinq la maintiennent; la prévision médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,96% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer