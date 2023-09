Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat1: l'UE autorise l'acquisition par MFE information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de ProSiebenSat.1 Media (P7S1) d'Allemagne par MFE-MEDIAFOREUROPE (MFE) des Pays-Bas.



La transaction concerne principalement les secteurs des médias et de la radiodiffusion ainsi que les marchés de la publicité hors ligne et en ligne.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des sociétés sur le marché résultant de l'opération proposée.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -0.22%