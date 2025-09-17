ProSiebenSat.1 sanctionné pour un avertissement sur résultats
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:00
Ainsi, il n'attend plus qu'un EBITDA entre 420 et 470 millions d'euros, à comparer à une estimation précédente de 520 MEUR, ainsi que des revenus entre 3,65 et 3,80 milliards, et non plus de l'ordre de 3,85 MdsEUR.
'L'environnement macroéconomique dans la région germanophone reste caractérisé par une grande incertitude, et il est désormais peu probable que la reprise économique prévue par les instituts de recherche se concrétise', explique le groupe.
'Cela devient de plus en plus visible dans la demande publicitaire pour septembre et dans les premières indications pour octobre, qui sont en deçà des attentes pour la télévision linéaire et les produits publicitaires numériques', poursuit-il.
Par conséquent, ProSiebenSat.1 part désormais de l'hypothèse que la situation économique dans la région germanophone restera difficile au quatrième trimestre, qui est pour lui le trimestre le plus important de l'année.
