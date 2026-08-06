ProSiebenSat.1 cherche à resserrer ses liens avec les chaînes de télévision pour faire face aux géants américains du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Cian Muenster

Le groupe audiovisuel allemand ProSiebenSat.1

PSMGn.DE cherche à resserrer ses liens avec les groupes médiatiques nationaux afin de contribuer à défendre l'écosystème médiatique allemand face aux géants américains de la technologie et du streaming, a déclaré jeudi son directeur général, Marco Giordani.

ProSiebenSat.1 avait annoncé en juillet avoir conclu un partenariat avec la chaîne publique ZDF afin d’intégrer ses contenus à la demande à la plateforme de streaming Joyn du groupe, permettant ainsi aux téléspectateurs d’accéder aux programmes de la ZDF sans quitter la plateforme.

« Nous travaillons également sur d’autres partenariats », a déclaré M. Giordani lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats, ajoutant que le groupe souhaiterait mettre en place une collaboration avec la chaîne publique allemande ARD.

La société a annoncé jeudi un bénéfice de base e au deuxième trimestre, supérieur aux attentes, les réductions de coûts ayant compensé une forte baisse du chiffre d’affaires.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par MFE MFEB.MI , le propriétaire italien de ProSiebenSat.1, pour bâtir un groupe médiatique paneuropéen capable de rivaliser plus efficacement avec les groupes internationaux de streaming et de publicité.

Le groupe médiatique paneuropéen contrôlé par la famille Berlusconi développe actuellement une plateforme de streaming commune couvrant six marchés, dont le lancement est prévu, selon M. Giordani, au deuxième trimestre 2027.

Partout en Europe, les diffuseurs recherchent des partenariats et des regroupements afin de gagner en envergure face à leurs rivaux mondiaux. Le concurrent allemand RTL

RRTL.DE a finalisé en juillet le rachat de Sky Deutschland, regroupant ainsi ses actifs dans le streaming, le sport et le divertissement dans le cadre d’une opération qui, selon lui, renforcerait sa capacité à rivaliser avec des plateformes internationales telles que Netflix NFLX.O et Amazon Prime

AMZN.O .