ProQR progresse après l'accord de partenariat avec Ginkgo Bioworks sur la découverte de médicaments par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie ProQR Therapeutics PRQR.O augmentent de 5,8 % à 1,80 $ avant la mise sur le marché

** La société indique qu'elle s'est associée à Ginkgo Bioworks DNA.N pour accélérer la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle

** Le partenariat permet à ProQR d'accéder à la plateforme de laboratoire automatisée de Ginkgo, Nebula, afin de générer plus rapidement de grandes quantités de données expérimentales

** La société indique que l'accord comprend une prise de participation stratégique de Ginkgo, sans en divulguer les conditions financières

** ProQR vise à déposer une demande d'essai clinique pour son premier médicament candidat découvert par l'IA d'ici à la mi-2026, les premières données sur les patients étant attendues d'ici à la fin de l'année - PRQR

** La société indique qu'elle présentera sa stratégie en matière d'IA et son pipeline lors d'un événement virtuel destiné aux investisseurs qui aura lieu plus tard dans la journée de mardi

** Les actions de Ginkgo Bioworks ont augmenté de 5 % à 7,15 $ avant la mise sur le marché

** A la dernière clôture, PRQR a baissé de ~19% depuis le début de l'année, DNA a baissé de ~18% depuis le début de l'année