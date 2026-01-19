Propulser les champions européens de la tech grâce à la retraite par capitalisation : le plan de Paris et Berlin pour combler le retard avec les Etats-Unis

Les ministres allemand et français des Finances ont présenté les grandes lignes d'un rapport appelant l'UE à "accélérer la cadence" sur le financement de ses jeunes pousses, dont beaucoup butent au stade du changement d'échelle.

Les ministres des Finances allemand et français, Lars Klingbeil et Roland Lescure, à Berlin, le 19 janvier 2026 ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Comment aider les "scale-ups" du Vieux continent à passer à l'échelon supérieur? Dans un rapport co-présenté lundi 19 janvier, l'Allemagne et la France ont esquissé les contours du plan que les deux pays appellent de leurs voeux pour les entreprises innovantes européennes les plus prometteuses, en particulier celles de l'intelligence artificielle. La solution passe ainsi, selon le rapport soutenu par les ministères des Finances de Berlin et Paris, par la mobilisation des capitaux privés, en particulier ceux issus des retraites par capitalisation.

Les "scales-ups", grandes soeurs des start-ups confrontées au défi de la forte croissance

Faisant le lien avec les "menaces" du président Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane, le ministre français de l'Economie Roland Lescure, venu à Berlin pour la remise d'un rapport sur le sujet, a demandé un autre "changement de dimension" pour ne plus voir des start-ups nées en Europe "qui vont se financer aux États-Unis" et même "y prospérer". Car malgré un écosystème "solide", les entreprises européennes deviennent "trop rarement" des "champions mondiaux", a déploré le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil lors de la présentation du rapport.

Le "chaînon manquant" de l'Europe se trouve au stade des "scale-ups", quand les jeunes entreprises ne bénéficient pas d'un financement suffisant pour soutenir leur croissance, ont expliqué les deux ministres. Après la remise de ce rapport, M. Klingbeil dit vouloir "accélérer la cadence au niveau européen".

"Développer des régimes par capitalisation" pour compléter les systèmes de retraite par répartition

Les auteurs du rapport, l'ex-ministre allemand des Finances Jörg Kukies et l'ex-gouverneur de la Banque de France Christian Noyer, misent sur l'épargne retraite afin de fournir davantage de capitaux à l'innovation. "Les États membres de l'UE devront développer des régimes de retraite complémentaires par capitalisation pour compléter leurs systèmes de retraite par répartition", écrivent-ils.

Des initiatives comme celle de l'économiste Philippe Tibi, lancée en 2019 pour cibler l'épargne des investisseurs institutionnels, notamment des assureurs, et celle de WIN, qui doit permettre d'apporter 12 milliards d'euros au capital-risque en Allemagne, doivent être "déployées dans l'ensemble des Etats membres". Le soutien public porté par les institutions nationales de promotion économiques doit aussi être renforcé par une version "2.0" de l'European Tech Champions Initiative (ETCI), fonds de fonds lancé en 2023.

MM Kukies et Noyer réclament également l'introduction d'un "28e régime" commun aux 27 Etats membres de l'UE et correspondant à une forme juridique d'entreprise harmonisée, pour faciliter le financement et les "opportunités commerciales transfrontalières" des scale-ups. Autre serpent de mer européen, l'union des marchés des capitaux pourrait lever les "obstacles persistants" à leur développement et à leur financement transfrontaliers, mais "il n'est pas clair à ce stade si cette voie sera effectivement empruntée avec succès", souligne le rapport.