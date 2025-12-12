 Aller au contenu principal
ProPetro progresse grâce à un accord sur les micro-réseaux avec Coterra Energy
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers ProPetro PUMP.N augmentent de 3,2 % à 11,50 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que sa division de services énergétiques PROPWR a signé un accord avec une filiale de la société pétrolière et gazière Coterra Energy CTRA.N .

** Les entreprises fourniront de l'électricité pour le développement et l'installation de micro-réseaux distribués dans la partie du bassin permien située au Nouveau-Mexique

** Avec cet accord, PROPWR a plus de 220 mégawatts (MW) engagés sous contrat, et a passé des commandes pour 190 MW d'équipement supplémentaire, sa capacité totale en commande étant maintenant d'environ 550 MW

** Les dépenses d'investissement de la division pour 2026 devraient se situer entre 250 et 275 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 19,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
26,485 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX 0,00%
PROPETRO HOLDING
11,145 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
61,12 USD Ice Europ -0,70%
Pétrole WTI
57,47 USD Ice Europ -0,71%
