ProPetro en hausse après des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du fournisseur de services pétroliers ProPetro Holding PUMP.N augmentent de 4,4 % à 12,5 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice de base ajusté de 51 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 38,15 millions de dollars - données compilées par LSEG

** PUMP affiche un chiffre d'affaires de 290 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 275 millions de dollars estimés par les analystes

** La société prévoit que les dépenses d'investissement pour 2026 se situeront entre 390 et 435 millions de dollars

** La société déclare qu'elle engagera environ 250 à 275 millions de dollars en 2026 pour son activité PROPWR

** Malgré ces vents contraires, notre activité de complétion résiliente et notre plateforme PROPWR en expansion fournissent à ProPetro une base solide pour naviguer et résister aux turbulences continues du marché", a déclaré le directeur général Sam Sledge

** En 2025, PUMP a baissé de 3,6 %

