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Proofpoint va racheter Varonis Systems dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 6,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 22:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Proofpoint, détenue par la société de capital-investissement Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

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