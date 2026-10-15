Proofpoint va racheter Varonis Systems dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Proofpoint, détenue par la société de capital-investissement Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.