Proofpoint, filiale de Thoma Bravo, va racheter Varonis Systems dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 6,3 milliards de dollars

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* Les entreprises indiquent que la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

* L'action Varonis progresse d'environ 2,7 % en séance prolongée

* L'offre valorise le capital de Varonis à 5,71 milliards de dollars

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Proofpoint, société de cybersécurité détenue par Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Varonis recevront 49,75 dollars par action en numéraire, soit une prime de 52 % par rapport au cours de clôture de l'action le 22 juin, veille de l'apparition des premières rumeurs concernant une éventuelle vente, ont précisé les deux sociétés.

Cette offre valorise le capital de Varonis à 5,71 milliards de dollars. Son titre a progressé d’environ 2,7 % en séance prolongée.

Cette opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, intervient alors que les entreprises augmentent leurs dépenses en matière de cybersécurité pour lutter contre la cybercriminalité, un domaine où l’IA est de plus en plus utilisée pour voler des données.

Basée à Miami, Varonis propose des services de sécurité numérique, notamment la classification des données sur les systèmes de stockage dans le cloud et le suivi du comportement des employés.

"Notre mission est de sécuriser l’IA et les données qui l’alimentent. En unissant nos forces avec Proofpoint, nous pourrons mener à bien cette mission plus rapidement que jamais", a déclaré Yaki Faitelson, cofondateur et directeur général de Varonis.

Reutersavait rapporté en septembre que Proofpoint était en pourparlers en vue d’acquérir Varonis Systems. En juin, les médias avaient indiqué que Varonis envisageait une cession après avoir reçu des propositions de rachat de la part de sociétés de capital-investissement, ce qui avait fait bondir le cours de l’action de l’entreprise d’environ 30 %.

Proofpoint, qui commercialise des logiciels aidant les entreprises à se défendre contre les cyberattaques, a été rachetée par Thoma Bravo en 2021 dans le cadre d’une opération de retrait de la cote qui valorisait la société à environ 12,3 milliards de dollars.

Goldman Sachs & Co a agi en tant que banque conseil de Varonis, tandis que BofA Securities, Morgan Stanley & Co, J.P. Morgan Securities, UBS Securities et Mizuho Securities USA ont conseillé Proofpoint.

Varonis a indiqué qu’elle annoncerait ses résultats financiers du troisième trimestre le 3 novembre, mais qu’elle n’organiserait pas de conférence téléphonique sur ces résultats.